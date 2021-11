VIDÉO - Dua Lipa lance sa propre newsletter, Service95

Née en 1995, Dua Lipa lance donc Service95, une newsletter totalement gratuite qui sera diffusée numériquement à ses abonnées chaque semaine. La chanteuse de Fever y mettra ses coups de cœur qu'elle a pu découvrir à travers le monde, des conseils, des réflexions, des idées "que vous n'entendrez nulle part ailleurs" précise le communiqué de presse. Dua Lipa mettra en avant également de grandes causes qui lui tiennent à cœur, des idées voyage, des bars et restaurants qu'elle aime sur la planète.

Et ce n'est pas tout, puisque la Britannique va animer son propre podcast intitulé At Your Service où elle permettra à ses auditeurs d'entrer dans son univers et d'écouter des invités de renoms. Les inscriptions à cette newsletter, qui s'annonce exceptionnelle, sont déjà disponibles sur www.service95.com et le premier envoi sera effectué en janvier 2022.

Dua Lipa prépare également le lancement de son Future Nostalagia Tour en Europe, qui passera le 15 mai à l'Accor Arena et le 30 mai 2022 à la Halle Tony Garnier de Lyon.

