Dua Lipa : elle part en tournée avec Angèle et Tove Lo

Dua Lipa et Angèle dans le clip vidéo "Fever"

On y est presque. Initialement prévu le 30 septembre 2021, le concert de Dua Lipa à l'Accor Arena a été reporté au 15 mai 2022. La chanteuse anglaise sera également à Lyon, Halle Tony Garnier, le 30 mai 2022, en plus de passer par de nombreux pays, que ce soit chez elle en Angleterre, mais également en Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Italie, Espagne, Portugal, Lituanie, Finlande, Norvège et Suède. Les tickets de ce Future Nostalgia 2022 seront de nouveau en vente ce vendredi 26 novembre sur toutes les plateformes.

Pour l'accompagner sur scène, Dua Lipa vient d'annoncer qu'elle avait invité trois artistes : Griffy, Tove Lo et Angèle. Ces trois chanteuses se partageront les différentes dates de la tournée. Pour celle de Paris et Lyon, ce sera Sarah Faith Griffiths dite Griff. Angèle, qui lancera également sa tournée en 2022, sera sur les deux concerts londoniens début mai. Elles pourront chanter le célèbre Fever en live.

