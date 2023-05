Tomorrowland : Swedish House Mafia, Avicii, David Guetta... Les 10 titres emblématiques du festival

Les fans de musique électro du monde entier et de Tomorrowland ont eu la possibilité d'élire un top 1000 des musiques les plus emblématiques de l'histoire du festival. Chaque année, le classement est mis à jour grâce à de nouveaux votes. En ce mois de mai 2023, Don't You Worry Child de la Swedish House Mafia arrive en tête des suffrages devant Avicii avec son Levels. Enfin, les frères belges Dimitri Vegas & Like Mike complètement le podium avec Mammoth, qui était numéro 1 l'année dernière.

"Nous tenons à vous remercier infiniment d'avoir élu Don't You Worry Child comme chanson numéro 1 du Tomorrowland Top 1000 de cette année !", ont écrit Axwell et Steve Angello, deux membres de la Swedish House Mafia après cette consécration. Un Français figure dans le top 10 : David Guetta et son Titanium en collaboration avec Sia.

Malheureusement, notre DJ star ne sera pas présent à l'édition 2023 de Tomorrowland, qui se déroulera sur les deux derniers week-end de juillet en Belgique. Fun Radio vous fera vivre l'événement en direct. En élargissant au top 1000 diffusé par Tomorrowland, Martin Garrix est l'artiste le plus populaire de la liste avec pas moins de 40 titres, suivi de près par les légendes de la musique électronique David Guetta (35 titres), Tiësto (35 titres) et Armin van Buuren (35 titres).

Le Top 10 des chansons les plus emblématiques de Tomorrowland :

1. Swedish House Mafia ft. John Martin – Don’t You Worry Child

2. Avicii – Levels

3. Dimitri Vegas & Like Mike, MOGUAI – Mammoth

4. Martin Garrix ft. Bonn – High On Life

5. Armin van Buuren – Blah Blah Blah

6. Sebastian Ingrosso, Tommy Trash, John Martin – Reload

7. David Guetta ft. Sia – Titanium

8. Age Of Love – The Age Of Love (Charlotte de Witte & Enrico Sangiuliano remix)

9. Avicii ft. Aloe Blacc – Wake Me Up

10. Alesso vs. OneRepublic – If I Lose Myself