Exit Festival 2021 : David Guetta, DJ Snake, Robin Schulz... Le line-up complet

Un line-up de folie. À seulement quelques jours du début de l'événement, les organisateurs de l'Exit Festival ont dévoilé les derniers noms des DJ présents lors du show durant lequel plus de 40.000 visiteurs se bousculent afin d'y assister et ainsi applaudir les plus grands artistes de l'industrie musicale.

David Guetta, DJ Snake, Tyga, Sabaton, Charlotte de Witte, Paul Kalkbrenner, Solomun, Amelie Lens, Maceo Plex, Robin Schulz, Asaf Avidan, Satori, Boris Brejcha, Honey Dijon, Hot Since 82, Meduza, Paul van Dyk, DJ Topic, Artbat, Sheck Wes et bien d'autres artistes seront présents pour cette édition 2021 qui se tiendra du 8 au 11 juillet en Serbie. Fun Radio vous avait d'ailleurs offert un Pass 4 jours VIP ainsi qu'une semaine d’hébergement dans un hôtel et 500€ d’argent de poche dans Le Studio Fun Radio entre 16 heures à 19 heures. De quoi vous permettre de profiter du festival dans des conditions optimales.

Pour information, l'Exit devient le premier festival au monde à proposer une réservation de son Pass en Bitcoin. Une jolie prouesse qui tombe à point nommé puisqu'il fête son 20e anniversaire cette année. Le festival Exit sera le premier grand festival d'Europe à se tenir cet été, grâce au protocole de sécurité confirmé par le Comité national de santé serbe.