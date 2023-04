Fun Radio Ibiza Experience 2023 : où et comment assister à l'after officiel de la soirée ?

Un concert à ne surtout pas manquer. Fun Radio Ibiza Experience va s'installer le vendredi 28 avril pour une septième édition qu'on image déjà comme étant incroyable. Durant 3 heures de show, les plus grands DJ de la planète se succèderont sur la prestigieuse scène parisienne afin d'offrir aux auditrices et auditeurs de notre antenne un concert inoubliable.

Et comme à chaque fin de concert, il sera possible de prolonger la fête lors d'un after. Celui-ci aura lieu au Phantom Club, situé au 8 boulevard de Bercy, dans le 12e arrondissement de Paris. Le DJ Steve Aoki sera présent lors de cette soirée très intime avec les équipes de Fun Radio. Nos DJ résidents seront également de la partie. Si vous souhaitez récupérer vos places, rendez-vous juste ici.

Pour rappel, lors de cette nouvelle édition de Fun Radio Ibiza Experience seront présents : KSHMR, Steve Aoki, Joel Corry, Alok, Alan Walker et Vladimir Cauchemar.