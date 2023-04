Fun Radio Ibiza Experience 2023 : où et comment récupérer les dernières places ?

Déjà complet. La 7e édition de Fun Radio Ibiza Experience débarque le vendredi 28 avril à l'Accor Arena. Un concert électro d'une haute envergure qui, chaque année, réunit la crème des DJ internationaux. KSHMR, Steve Aoki, Joel Corry, Alok et Alan Walker et Vladimir Cauchemar mixeront dans la prestigieuse salle parisienne qui accueillera pas moins de 15.000 personnes.

Toutes les places afin d'y assister ont déjà trouvé preneur, mais Fun Radio vous offre la possibilité de remporter les ultimes tickets. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit d'écouter Bruno sur Fun Radio chaque jour entre 6h et midi. Notre animateur vous offre vos places avec accès backstage, ainsi que le transport et l'hébergement.

Il est à noter qu'il sera également possible de gagner des places pour le concert sur nos réseaux sociaux. Un tirage au sort sera effectué afin de sélectionner le gagnant. Bonne chance à toutes et tous.