Fun Radio Ibiza Experience, Tomorrowland, I Love Techno ... Les événements Fun Radio à ne pas manquer en 2023

Une année musicale particulièrement dense. 2023 réserve bien des surprises pour auditrices et auditeurs de notre antenne. Les prochains mois vont voir l'apparition de nombreux concerts et festivals dont Fun Radio est partenaire. La rédaction de funradio.fr vous dévoile les événements musicaux à ne surtout pas louper cette année.

Entre Fun Radio Ibiza Experience, Tomorrowland, Elektric Park Festival, I love Techno, Le Touquet Music Beach Festival, les concerts des Ofenbach ou bien encore de Feder, 2023 s'annonce réjouissante pour les fans de musique. Découvrez ci-dessous l'ensemble des rendez-vous musicaux à ne surtout pas manquer avec notre station.



1. Fun Radio Ibiza Experience

LE concert électro de l'année à ne surtout pas louper. Des artistes à la résonnance importante. Une scénographie impressionnante. Le tout dans l'une des plus belles salles de Paris : l'Accor Arena. Fun Radio Ibiza Experience revient le 28 avril à l'Accor Arena pour une septième édition particulièrement attendue. Ainsi, afin de faire vibrer nos auditrices et auditeurs, notre antenne a souhaité faire appel à deux immenses talents pour l'année 2023 : KSHMR, Steve Aoki, Joel Corry, Alok et Alan Walker et Vladimir Cauchemar. Des DJ emblématiques aux tubes imparables qui ne manqueront pas de secouer la salle parisienne et ses 15.000 personnes.

Pour récupérer vos places et assister à ce concert unique dans la capitale, rendez-vous sur funradioibizaexperience.fr.

2. Tomorrowland

Simplement le meilleur festival de musique électronique de la planète. Tomorrowland offre un spectacle d'une beauté sans nom. Entre feux d'artifice incroyables, effets pyrotechniques saisissants, jeu de lumières majestueux, le festival est un petit bijou de mise en scène soignée. Lors des sets, on reste subjugué par la beauté visuelle proposée. C'est bien simple, personne ne fait mieux aujourd'hui. On est électrisé, comme emporté dans un rêve qui dure trois jours et qu'on ne voudrait pas quitter.

La prochaine édition prendra place sur 2 week-ends contrairement à la précédente édition et se déroulera donc, dans la commune de Boom, du 21 au 23 juillet pour le premier week-end, et du 28 au 30 juillet pour le second week-end.

3. I love Techno

Un festival emblématique. I love Techno revient à Montpellier du vendredi 7 avril au dimanche 9 avril avec Fun Radio. Le rendez-vous musical, créé en 1995, prendra place à l’Opéra Comédie, le 8 au Parc Expo et le 9 à la Halle Tropisme.

Et pour cette 10e édition française, de nombreux artistes viendront illuminer le lieu. On note ainsi la présence de Acid Arab, Deena Abdelwahed, Charlotte de Witte, Vitalic, Mind Against, Trym, Carlita, Syreeta, mais aussi DJ Tennis, Pablo Bozzi et Lisa More. Un joli moyen de célébrer le retour des beaux jours durant cette saison printanière.

4. EMF (Electrobeach Music Festival)

L'événement prendra place du vendredi 14 juillet au dimanche 16 juillet 2023, au Port Barcarès dans le sud de la France. L'an passé, le festival avait régalé les milliers de personnes venues en masse pour vibrer devant les DJ set des Nervo, d'Afrojack, d'Armin van Buuren et du duo belge Dimitri Vegas & Like Mike.



5. Le Touquet Music Beach Festival

Le Touquet Music Beach Festival prépare sa prochaine édition. Connu pour son ambiance électrique, le festival espère bien attirer encore plus de personnes les 25 et 26 août 2023 dans l’enceinte du parc équestre de la ville, un lieu dépaysant pour cet événement qui mise sur une programmation électro-pop particulièrement singulière.



L'été dernier, le festival a rassemblé pas moins de 30.000 fans de musique et a même accueilli le président de la République Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron. Pour réserver vos places, rendez-vous sur le site Internet de l'événement. Les premiers noms viennent d'être dévoilés. On retrouve ainsi Paul Kalkbrenner (présent le vendredi 25 août) et Martin Garrix (présent le samedi 26 août).



Les organisateurs promettent une édition "pleine d'amour et de partage". On a hâte de découvrir tout cela.

6. Ofenbach

C'est une grande étape que Dorian et Cesar vont franchir. En effet, le duo de DJs et producteurs français seront en concert le mardi 28 novembre 2023 au Zénith de Paris - La Villette. Cette salle mythique possède une capacité de 6 804 personnes. Les billets seront en vente dès ce vendredi 28 octobre à partir de 10 heures sur les différentes plateformes habituelles. "Un show d'exception & plein de surprises pour une date unique en Europe", promettent-ils.

7. Feder

Son concert à Paris La Cigale était une véritable réussite. Feder continue sa tournée dans toute la France. Il vous donne rendez-vous notamment à Toulouse le 7 avril, à Montpellier le 21 avril et même à Aix-en-Provence le 6 mai avec Fun Radio.

8. Set Electro d'Orléans

Orléans s'apprête à faire la fête. La nouvelle édition du Set Electro d'Orléans, organisée dans le cadre des Fêtes de Jeanne d’Arc 2022, revient le samedi 7 mai avec l'antenne de Fun Radio.



L'événement prendra place sur le Parvis du théâtre d'Orléans, boulevard Pierre-Ségelle avec un très joli line-up. On retrouvera Oliver Heldens et Tony Romera à l'affiche de cette soirée qui débutera à partir de 23 heures et se terminera à 1h30 sans interruption.



Le concert, entièrement gratuit, proposera un Warm Up qui sera assuré par le gagnant du Orléans DJ Cast, qui aura lieu les 8 et 15 avril. Ce concours vise à choisir celle ou celui qui aura la responsabilité d’ambiancer le public lors de cette folle soirée. Rendez-vous le 7 mai avec Fun Radio pour vivre cette 13e édition.



9. Garorock

Le festival Garorock se tiendra à Marmande du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet, avec notamment la présence de David Guetta et de Macklemore.



10. Stereoparc Festival

Stereoparc revient et embarque avec lui une belle promesse. Celle d'offrir un show inoubliable à ses milliers de festivaliers les 21 et 22 juillet 2023. Pour cela, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands en dévoilant le premier nom d'une artiste grandiose présente à l'événement.

Il s'agit de Charlotte de Witte, reine incontestée de la Techno. L'artiste belge, présente lors de la dernière édition de Tomorrowland, fait partie des artistes électro les plus populaires de la planète. Il faut dire que son style bien particulier a su conquérir le cœur du public.



Si vous souhaitez assister à cette édition qui s'annonce virevoltante, rendez-vous sur le site Internet de Stereoparc.

11. Deadmau5

Un concert à ne manquer sous aucun prétexte. Le DJ canadien posera ses valises à Paris dans le cadre d'un show unique à l'Olympia avec Fun Radio. Rendez-vous le samedi 8 juillet.

12. Pharaonic Summer Edition à Cluses