Fun Radio Ibiza Experience 6e édition : comment réserver vos places ?

C'est probablement la date à retenir de cette année 2022. La prochaine édition de Fun Radio Ibiza Experience - plus gros show électro de l'année - arrive dans quelques semaines. Le 29 avril prochain, pendant plus de 3 heures, sept des plus grands DJ de la planète mixeront dans la prestigieuse salle de l'Accor Arena. Kungs, Bob Sinclar, Don Diablo, R3hab, Purple Disco Machine, Ofenbach et Afrojack n'auront qu'une seule mission : vous faire danser.

Pendant une soirée entière, Fun Radio vous fera voyager à Ibiza, lieu incontournable de la fête et de la musique où les plus grands DJ du monde se réunissent. Un show gigantesque réalisé par les équipes de Fun Radio et Hï Ibiza, producteur du show [en charge de la production des meilleures prestations scéniques de DJ dans le monde, ndlr].

