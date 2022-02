VIDÉOS - Fun Radio Ibiza Experience : découvrez notre playlist spéciale

Ils seront sept DJs à performer pendant toute une soirée en plein Paris le vendredi 29 avril avec un objectif : faire vibrer les auditeurs de Fun Radio. Ofenbach, Kungs, Bob Sinclar, Afrojack, Don Diablo, R3hab et Purple Disco Machine seront tous présents pour Fun Radio Ibiza Experience. Depuis des années, vous entendez leurs tubes sur notre antenne, vous chantez et dansez sur leurs sons en soirées.

Nos artistes français ont fait le tour du monde avec Head Shoulders Knees & Toes des Ofenbach, This Girl pour Kungs ou encore World Hold On de Bob Sinclar. Du côté des DJs internationaux qui seront présents, Afrojack est toujours dans la playlist actuelle de Fun Radio grâce à Anywhere With You, Don Diablo a explosé avec On My Mind et Cutting Shapes, tout comme R3hab et son Karaté. Enfin, Purple Disco Machine s'est fait connaître du grand public avec Hypnotized.

Nous vous proposons de découvrir notre playlist spéciale Fun Radio Ibiza Experience pour patienter avec la grande soirée fin avril.