Une entrée en fanfare pour Purple Disco Machine. Le DJ, originaire d'Allemagne, qui connaît un succès grandissant depuis la parution de son titre Hypnotized en 2020, a secoué littéralement la salle de l'Accor Arena avec son set particulièrement hypnotisant. Devant les près de 15.000 auditrices et auditeurs de Fun Radio, l'artiste de 42 ans s'est lâché.

La sensation musicale électro a ouvert le show d'une bien belle manière avec ses morceaux In The Dark, Dopamine, extraits de son premier album Exotica. De quoi satisfaire le public venu en masse afin d'applaudir celui qu'on avait reçu à de multiples reprises sur notre antenne et qui nous avait d'ailleurs confié son admiration pour le duo français, Daft Punk, séparé en février 2021.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient voir ou revoir la prestation de Purple Disco Machine, cliquez sur la vidéo et l'audio disponibles ci-dessus.