Un duo étonnant au succès international. Ofenbach fait partie des groupes électroniques les plus populaires du moment. Composé des deux amis, Dorian Lauduique et César de Rummel, complices depuis leur enfance, le duo a su étonner grâce à des musiques envoûtantes et efficaces. En seulement quatre ans, Ofenbach a réussi à s'imposer dans le cœur de nombreux fans appréciant la Deep house. Leurs titres Katchi, Paradise, Rock It, Be Mine, ou bien encore Insane sont devenus incontournables.

Les deux parisiens ont commencé à se faire connaître sur les réseaux sociaux en y dévoilant des remixes de morceaux très populaires. De quoi attirer l'œil des plus grands. À l’automne 2016, le duo signe chez Warner Music Group et WEA Music. Le duo dévoile le morceau Be Mine qui deviendra un énorme succès en France (le clip cumule plus de 127 millions de vues sur YouTube actuellement), mais aussi et surtout à l'étranger. De là, Ofenbach commence à avoir une portée tout autre.

Les années suivantes, le groupe parisien enchaîne les productions de qualités. Fun Radio convie Ofenbach à la première édition de Fun Radio Live Stream Experience. Pendant 45 minutes, Dorian et César ont livré une prestation incroyable pendant laquelle ils ont enchaîné leurs plus grands tubes. C'est donc en toute logique que notre antenne a souhaité faire appel à ce duo ébouriffant pour la 6e édition de Fun Radio Ibiza Experience afin d'offrir une soirée mémorable à nos auditeurs et auditrices.



Rendez-vous le vendredi 29 avril pour une folle soirée avec Fun Radio Ibiza Experience.