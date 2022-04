Fun Radio Ibiza Experience : comment mixer à la soirée ?

Vous avez toujours rêvé de mixer sur l'une des scènes de concert les plus prestigieuses de la planète ? Fun Radio va pouvoir réaliser ce rêve. Et pour cause, notre antenne vous propose de participer à un concours vous permettant de mixer lors de la 6e édition de Fun Radio Ibiza Experience qui prendra place le 29 avril à l'Accor Arena.

Pour ce faire, il vous suffit d'envoyer vos démos à l'adresse mail suivante : bruno@funradio.fr. Si vous avez la chance d'être sélectionné, les équipes de Fun Radio vous contacteront afin de vous annoncer la bonne nouvelle et ainsi monter sur la scène parisienne devant près de 15.000 personnes.

Bruno et ses acolytes dévoileront le nom du gagnant quelques jours avant l'événement électro de l'année. Rendez-vous entre 6h et 9h chaque matin dans Bruno sur Fun Radio.