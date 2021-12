Idée cadeau Noël 2021 : Fascia Gun, le pistolet de massage indispensable à offrir

Vous êtes fan de sport et souhaitez récupérerez de la meilleure façon qu'il soit ? Le pistolet masseur sera votre allié principal. Depuis un certain temps, on observe une recrudescence de cet appareil. Initialement utilisé chez les athlètes de haut niveau, celui-ci s'est peu à peu démocratisé au sein du grand public.

Plus besoin de s'appeler Cristiano Ronaldo ou Lebron James pour pouvoir mettre les mains sur ce type de produit. Très utilisé chez les chiropracteurs et les ostéopathes, le pistolet de massage vous offre la possibilité de soulager quelques douleurs ou bien de masser certains de vos muscles souvent mis à l'épreuve avec une activité sportive régulière.

Plusieurs modèles sont aujourd'hui proposés au grand public. Gros, petits, chers et moins chers. La marque Blackroll, spécialisée dans les équipements de sportifs (elle propose des tapis, des bandes fitness et plusieurs kits de sport), vient de dévoiler un modèle qui s'avère être le meilleur compromis. Baptisé Fascia Gun, le pistolet masseur de la marque créée en 2013, a de forts arguments pour vous faire succomber.

Un pistolet qui s'emmène partout

Petit et très léger, il offre une récupération musculaire à l'efficacité folle. Avec un système de vibration très bien pensée, l'appareil, qui propose différentes puissances de massage (4 au total), peut être transporté partout lors de vos déplacements. Un véritable atout quand on sait que certain sont d'une lourdeur telle qu'il n'est possible de les utiliser qu'à son domicile. Ici, c'est tout le contraire. Seul regret qu'on note : pas de housse afin de le transporter. On aurait apprécié pourvoir l'envelopper et ainsi éviter tout dommage lorsqu'on l'embarque avec nous.

Un pistolet puissant

Ne vous fiez pas à sa taille puisque vous risquez d'être bel et bien surpris. Le Fascia Gun surprend. Quatre niveaux de massage sont proposés. Il vous conviendra de juger quelle intensité sera la vôtre. Et force est de constater que l'appareil fonctionne à merveille. Si vous sortez d'une séance de sport éreintante durant laquelle vous vous êtes surpassés, ce pistolet masseur saura atténuer vos courbatures, c'est une certitude.

Un pistolet complet

Comme chaque pistolet masseur, celui-ci propose son lot d'embouts. Au total, il y en a quatre. Chacun ayant sa petite spécificité. L'un correspondra mieux à une douleur au niveau du cou, tandis que l'autre fonctionnera mieux pour une douleur au niveau du pied. L'embout Silicon Ball reste malgré tout celui qui nous a le plus impressionné puisqu'il correspond au plus efficace sur l'ensemble du corps.

Vous l'aurez compris, le Fascia Gun est une belle surprise. Petit, léger, puissant, joli, transportable partout et facilement rechargeable en USB, c'est le cadeau idéal à offrir à vos amis sportifs pour Noël. Comptez 190€ pour vous le procurer sur le site Internet de la marque.