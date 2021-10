The Weeknd, David Guetta, Calvin Harris... Les artistes les plus populaires des sportifs

Qu'écoutez-vous comme morceaux lorsque vous faites un footing pour vous motiver ? Le site WhistleOut, spécialisé dans la comparaison des forfaits de téléphonie mobile en Australie, au Canada et au Mexique, a réalisé une étude à ce sujet. Pour réaliser ces classements, une analyse sur 7 107 heures de musique sur 964 playlists en streaming a été effectuée. Les chansons et les artistes ont été classés en fonction du nombre de fois où ils sont apparus dans les listes de lecture.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les artistes Fun Radio dominent très largement les premières places. La chanson la plus populaire des joggeurs est Blinding Lights de The Weeknd, tandis que David Guetta est l'artiste le plus playlisté, grâce à tous ses tubes comme Titanium. On vous laisse découvrir le classement ci-dessous.

Le top 10 des chansons les plus populaires pour courir :

1. The Weeknd - Blinding Lights

2. Joël Corry - Head & Heart (feat. MNEK)

3. SAINt JHN, Imanbek - Roses

4. Tiësto - The Business

5. David Guetta, Sia - Titanium

6. Macklemore & Ryan Lewis - Can't Hold Us

7. Survivor - Eye of the Tiger

8. ATB, Topic, A7S - Your Love (9PM)

9. MEDUZA, Becky Hill, Goodboys - Lose Control

10. Riton, Nightcrawlers, Mufasa & Hypeman, Dopamine - Friday

Le top 10 des artistes les plus populaires pour courir :

1. David Guetta

2. Calvin Harris

3. Drake

4. Kanye West

5. Tiësto

6. Eminem

7. Dua Lipa

8. Avicii

9. Taylor Swift

10. Rihanna

