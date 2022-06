INFO FUN RADIO - L’Amnesia au Cap d’Agde : Afrojack, Timmy Trumpet, Kungs... La programmation complète

Une programmation aux petits oignons. L’Amnésia, club très réputé situé au Cap d’Agde (Hérault), s'apprête à faire vibrer les fans de musique électronique cet été 2022. Et pour cause, la boîte de nuit à ciel ouvert va proposer de folles soirées avec certains des artistes électro les plus populaires de la planète. De quoi mettre en ébullition le public présent sur place. L'an passé, la discothèque avait dévoilé un programme très puissant, cette année, il le sera tout autant.

Ainsi, on retrouve Axwell (vendredi 1er juillet), The Avener (samedi 2 juillet), Bakermat (samedi 9 juillet), Mochakk (mardi 12 juillet), Shouse (vendredi 15 juillet), Feder (samedi 16 juillet), Morten (samedi 23 juillet), DJ Snake (mardi 26 juillet et mardi 30 août), Klingande (vendredi 29 juillet), Cedric Gervais (samedi 30 juillet et samedi 27 août), Acraze (lundi 1er août), Ofenbach (mardi 2 août), Nicky Romero (jeudi 4 août), Showtek (vendredi 5 août), Jonas Blue (lundi 8 août), Kungs présente Club Azur (mardi 9 août), Robin Schulz (jeudi 11 août), Tchami (vendredi 12 août), Malaa (samedi 13 août), Afrojack (lundi 15 août), Lost Frequencies (mardi 16 août), Don Diablo (jeudi 18 août), Vladimir Cauchemar (vendredi 19 août), Mosimann (samedi 20 août), Steve Aoki (lundi 22 août), Timmy Trumpet (mardi 23 août), Deorro (jeudi 25 août), Carnage présente Gordo (vendredi 26 août), Tujamo (lundi 29 août), MK (samedi 3 septembre).

Une programmation variée qui ne manquera pas de satisfaire les milliers de fêtards présents chaque année dans ce mythique club.