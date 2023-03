INVITÉ FUN RADIO - Alok : "La première fois que je suis venu en France, c'était pour l'anniversaire de Neymar"

Ses musiques traversent tous les pays et il espère bien faire des étincelles lors de sa venue à Paris avec Fun Radio. Alok, DJ brésilien qui collectionne les musiques à succès, évoque sa présence à la prochaine édition de Fun Radio Ibiza Experience qui prendra place à l'Accor Arena le vendredi 28 avril.

L'artiste de 31 ans qui voyage sans cesse à travers le monde connaît déjà bien le pays puisqu'il a déjà pu y mettre les pieds lors d'un anniversaire très particulier : celui de son ami Neymar. "Cela fait longtemps que je ne suis pas venu en France. La première fois, c'était pour l'anniversaire de Neymar et ça fait un petit moment", a-t-il évoqué avec nostalgie au micro du Studio Fun Radio (émission diffusée de 16h à 19h).

Son dernier titre All By Myself, qu'il partage avec Sigala et Ellie Gouding, est déjà un véritable succès puisque le clip comptabilise 1,2 million de vues sur YouTube. Pour rappel, Alok sera accompagné d'autres DJ lors de sa venue à Fun Radio Ibiza Experience. On retrouvera notamment KSHMR, Steve Aoki, Joel Corry et Alan Walker.