Fun Radio Ibiza Experience : découvrez le nouveau DJ confirmé à l'Accor Arena

Un nouveau nom vient rejoindre l'affiche de la prochaine édition de Fun Radio Ibiza Experience. L'événement musical, créé en 2016, revient pour une 7e édition qui s'annonce particulièrement dansante le vendredi 28 avril. Et pour cause, Fun Radio a, comme chaque année, réuni certains des plus grands DJ de la planète afin de faire vibrer les nombreux auditeurs présents sur place. KSHMR, Steve Aoki, Joel Corry et Alok seront sur place pour offrir un show dantesque aux nombreux fans de musique électro.

Mais ce n'est pas tout puisque ces derniers seront rejoints par Alan Walker. Le DJ producteur britannico-norvégien, bien connu du public français, enflammera la prestigieuse salle parisienne avec ses plus grands tubes. Alone, Faded ou bien encore The Spectre ne manqueront pas d'enthousiasmer ses fans dans l'enceinte française pouvant réunir plus de 20.000 personnes.

Pour assister à ce concert unique en France, il vous suffit de récupérer les dernières places sur funradioibizaexperience.fr.