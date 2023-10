INVITÉS FUN RADIO - Tarek Boudali à propos de "3 jours max" : "Je me suis cassé 2 côtes sur le tournage"

Un trio détonnant. Leurs films sont d'une drôlerie absolue et celui-ci ne déroge pas à la règle. Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti dévoilent 3 jours max, dans les salles de cinéma à partir du 25 octobre. Ce nouveau long-métrage réalisé par Tarek Boudali est la suite direct de 30 jours max, sorti en 2019, véritable succès qui a rassemblé plus de 1,3 million de spectateurs et spectatrices.



Bien décidés à offrir une suite digne de ce nom, les amis ont souhaité apporter du rythme dans cette nouvelle aventure. "Il faut un maximum de vannes pour tenir le rythme et tenir en haleine les gens afin qu'ils puissent sortir avec le sourire. C'est pour ça que lorsque tu écris ton scénario, il faut que tu aies des dizaines et des dizaines de vannes", a expliqué le comédien et réalisateur au micro de Fun Radio.

Très investi dans ses longs-métrages, le comédien de 43 ans n'hésite pas à faire ses cascades lui-même lui valant par moments quelques blessures. "Je me suis cassé deux côtes sur le tournage", a-t-il dévoilé sur notre antenne.