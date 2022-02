Jennifer Lopez et Maluma en concert virtuel pour la sortie du film "Marry Me"

Le mercredi 9 février 2022, Marry Me sera disponible dans les cinémas français à l'occasion de la Saint-Valentin. Cette comédie romantique mettre à l'affiche deux superstars de la musique, Kat Valdez et Bastian, jouées par Jennifer Lopez et Maluma. Pour en faire la promotion, l'Américaine et le Colombien organisent un concert virtuel et monteront sur scène sous forme d'avatars dans la nuit du jeudi au vendredi 4 février à 2h00 du matin, heure française.

Cet événement complètement gratuit sera disponible à l'adresse www.marrymevirtualconcert.com. Les fans qui se connecteront via Snapchat pourront voir leur Bitmoji dans la foule et auront la possibilité de s'amuser en déclenchant une vague parmi une foule de centaines d'autres participants, en lâchant des colombes virtuelles dans l'arène lorsque J-LO interprète une chanson d'amour ou encore faire apparaître des cœurs dans l'arène.

Après le concert, les participants seront invités à saisir leur adresse électronique pour recevoir des mises à jour et des photos de l'événement, qui pourront inclure leur avatar Bitmoji. Une vidéo du concert sera ensuite disponible pour tous ceux qui souhaitent le revoir. C'est aussi ça l'avenir, un rapprochement entre le monde réel et virtuel avec des concerts digitaux.

