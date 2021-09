Un événement incontournable. Ce lundi 13 septembre, les stars ont dévoilé leurs plus belles tenues lors du Met Gala, au Metropolitan Museum of Art de New York. Une soirée mondaine durant laquelle chanteurs, acteurs, mannequins, sportifs et autres personnalités publiques déboursent la coquette somme de 35.000 dollars (environ 30.000 euros) pour s'afficher sur le prestigieux tapis rouge.

Une belle occasion pour dévoiler un accoutrement très particulier pour certains. Combinaisons moulantes, robes effeuillées, vestes excentriques... Les photographes du monde entier se sont amusés à immortaliser chacune des tenues. On a ainsi pu apercevoir Rihanna, Jennifer Lopez, Billie Eilish, Justin Bieber, Maluma, Shawn Mendes, Lil Nas X, Winnie Harlow, Kid Cudi, Ciara, Camilla Cabello, Kendall Jenner, Emily Ratajkowski et bien d'autres.

Pour rappel, le Met Gala, créé en 1948, avait été annulé deux années de suite en raison de la pandémie.

Billie Eilish dévoile une sublime robe lors de son arrivéé au Met Gala Crédit : THEO WARGO / GETTY IMAGES AFP

Billie Eilish dévoile une sublime robe lors de son arrivéé au Met Gala Crédits : THEO WARGO / GETTY IMAGES AFP Billie Eilish au Met Gala 2021 Crédits : MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES AFP Justin Bieber et Hailey Baldwin Bieber au Met Gala 2021 Crédits : THEO WARGO / GETTY IMAGES AFP Ciara lors du MET Gala 2021 Crédits : MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES AFP Camila Cabello et Shawn Mendes au Met Gala 2021 Crédits : DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES AFP Pharrell Williams et sa femme lors du Met Gala 2021 Crédits : MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES AFP Justin Biber lors du Met Gala 2021 Crédits : THEO WARGO / GETTY IMAGES AFP Lourdes, fille de Madonna, lors du Met Gala 2021 Crédits : Angela WEISS / AFP Emily Ratajkowski lors du Met Gala 2021 Crédits : AMERICA/Getty Images AFP Rihanna lors du Met Gala 2021 Crédits : Theo Wargo/GETTY IMAGES AFP Maluma lors du Met Gala Crédits : Mike Coppola/GETTY IMAGES Alicia Keys et Swizz Beatz assistent au gala du Met 2021 Crédits : Dimitrios Kambouris/GETTY IMAGES Lil Nas X lors du Met Gala 2021 Crédits : Angela WEISS / AFP Jennifer Lopez lors du Met Gala 2021 Crédits : Angela WEISS / AFP Gigi Hadid lors du Met Gala 2021 Crédits : Dimitrios Kambouris/GETTY IMAGES La chanteuse barbadienne Rihanna et le rappeur américain A$AP Rocky arrivent pour le Met Gala 2021 Crédits : ANGELA WEISS / AFP Frank Ocean lors du Met Gala 2021 Crédits : Frank Ocean Shawn Mendes lors du Met Gala 2021 Crédits : Angela WEISS / AFP Lil Nas X lors du Met Gala 2021 Crédits : Dimitrios Kambouris/GETTY IMAGES AFP La créatrice de mode italienne Donatella Versace (à gauche) et la chanteuse colombienne Maluma arrivent pour le gala du Met 2021 Crédits : Angela WEISS / AFP Kendall Jenner lors du Met Gala 2021 Crédits : Angela WEISS / AFP Kid Cudi lors du Met Gala 2021 Crédits : Angela WEISS / AFP Le mannequin canadien Winnie Harlow arrive pour le Met Gala 2021 au Metropolitan Museum of Art le 13 septembre 2021 à New York Crédits : Angela WEISS / AFP 1 / 1