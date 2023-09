L'horoscope du samedi 16 septembre

Amour

TOP : VIERGE - LION - POISSON - GEMEAUX

En couple : C'est l'autoroute du kiff, on profite, petit week-end complice sans prise de tête. La détente quoi.

Célibataire : Alors là, ça va matcher très fort sur les applis de rencontre aujourd'hui. C'est le jour où vous allez pécho !

NEUTRE : VERSEAU - CAPRICORNE - SCORPION - CANCER

En couple : L'entente ne sera pas comme vous l'imaginez mais ce n'est pas non plus une catastrophe. On se rattrape ce soir avec un bon petit film.

Célibataire : Au lieu de vous imaginer les meilleurs scenarios à la Spielberg avec votre crush, il serait temps de passer à l'action. Aujourd'hui on avoue ses sentiments.

FLOP : BALANCE - SAGITTAIRE - TAUREAU - BELIER

En couple : Pensez toujours à entretenir la petite flamme, rien n'est jamais acquis dans un couple. Votre moitié pourrait vous le reprocher.

Célibataire : Bon, c'est pas aujourd'hui que vous allez rencontrer la personne de votre life, mais on ne panique pas. Cela va arriver. Demain est un autre jour.

Travail

TOP : SAGITTAIRE - TAUREAU - BELIER - BALANCE



Vous êtes au max, personne ne peut vous arrêter, vous prenez des risques et ça fonctionne.



NEUTRE : CANCER - GEMEAUX - LION - SCORPION



La journée va vous paraître très longue mais vous finirez tout, en temps en heure.



FLOP : VERSEAU - CAPRICORNE - VIERGE - POISSON



Vous êtes inondé sous les dossiers à finir, il serait temps de s'organiser. Petit conseil, les "to-do list" ça marche très bien.