VIDÉO - MTV Music Video Awards 2023 : Shakira envoûte le public avec une prestation incroyable et rafle un prix

Une prestation qui a fait l'unanimité. Invitée à se produire lors de la prestigieuse cérémonie des MTV VMA (Music Video Awards), mardi 12 septembre, Shakira a livré l'une des prestations les plus remarquées de sa carrière.



Et pour cause, la chanteuse de 46 ans, qui avait connu quelques déboires sentimentaux avec son ex-mari, le footballeur Gérard Piqué, a enflammé la scène grâce à un medley de 10 minutes regroupant ses plus grands titres. Hips Don't Lie, Objection (Tango), Whenever, Wherever, ou bien encore Music Session 53 sont venus rythmer la soirée.



Dans une robe pailletée, la star mondiale a fait vibrer la salle et notamment l'une des convives de la soirée... Taylor Swift. La chanteuse de 33 ans a littéralement laissé exploser sa joie en voyant la star latine sur scène. Shakira a d'ailleurs remporté le prix le plus prestigieux de la soirée, celui du "Video Vanguard", qui récompense les innovations dans l'industrie de l'enregistrement audiovisuel. "Merci à MTV. Merci d'avoir joué un rôle aussi important dans ma carrière depuis que j'ai 18 ans", a-t-elle lancé.