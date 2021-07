Le son de la semaine : remportez votre séjour à Disneyland Paris grâce à Fun Radio

Un séjour à Disneyland, ça vous tente ? Dans le cadre de notre jeu hebdomadaire, Fun Radio vous invite à écouter notre station afin de repartir avec un séjour complet dans le célèbre parc de Mickey et ses amis où vous pourrez, vivre un véritable conte de fées avec les princesses Disney, plonger dans l'extraordinaire monde Pixar, sentir le pouvoir de l'univers Marvel et décoller pour une galaxie Star Wars lointaine, très lointaine.

Pour le remporter, rien de plus simple. Il vous suffit d'écouter chaque jour l'antenne de Fun Radio. Une fois que vous entendez le titre Never Going Home de Kungs, envoyez FUN au 74 900 (0,75€/SMS) afin de vous inscrire et ainsi pouvoir tenter de remporter votre séjour de rêve à Disneyland Paris pour quatre personnes en pension complète.

Rendez-vous entre 16h et 20h pour connaître le nom du gagnant. N'oubliez pas, Le son de la semaine peut tomber à tout moment... seulement sur Fun Radio.