publié le 16/11/2020 à 08:35

Et si le HomePod mini était pour vous ! Dans le cadre de notre jeu hebdomadaire, Le son de la semaine, l'antenne de Fun Radio vous offre la possibilité de remporter l'enceinte bluffante de la marque à la pomme.

Pour ce faire, il vous suffit d'écouter l'antenne de Fun Radio tous les jours. Dès lors que vous entendez le morceau "Don't Say Goodbye" de Alok et Ilkay Sencan (feat. Tove Lo), envoyez FUN au 74 900 (0,75€/SMS) et l'enceinte portable d'Apple est à vous. N'oubliez pas, le son de la semaine peut tomber à tout moment !



> Alok & Ilkay Sencan (feat. Tove Lo) - Don't Say Goodbye [Music Video]