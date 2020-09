publié le 20/09/2020 à 23:24

Un nouveau jeu en cette nouvelle rentrée. Le son de la semaine débarque sur Fun Radio, et vous offre la possibilité de remporter la dernière enceinte connectée d'Amazon, la Echo Show 8 ainsi que le dernier album des Black Eyed Peas, Translation, qui comporte les titres Ritmo (avec J Balvin), Mamacita (avec Ozuna et J. Rey Soul) et Girl like Me (avec Shakira).

Pour tenter de gagner ces deux cadeaux, il vous suffit d'écouter notre antenne tous les jours de la semaine. Dès lors que vous entendez Vida Loca, le dernier morceau du groupe américain - porté par le DJ, rappeur will.i.am - envoyez FUN au 74 900 (0,75€/SMS). N'oubliez pas, le son de la semaine peut tomber à tout moment !

Pour rappel, l'équipe de Bruno dans la radio a offert une parodie très drôle du clip vidéo Vida Loca. Celles et ceux qui l'ont manqué peuvent la retrouver sur nos réseaux sociaux.