Il sera présent lors de la 5e édition de Fun Radio Ibiza Experience ce jeudi 21 octobre. Lost Frequencies, l'inspirant DJ belge au talent indéniable montera sur la prestigieuse scène de l'Accor Arena afin de mixer ses plus beaux titres. "Pour être honnête, je suis hyper content d'être là. Ça fait vraiment deux ans qu'on pousse cet événement et enfin il va avoir lieu. On va de nouveau tous être ensemble et réuni. Je suis super content que ça prenne place", a expliqué l'artiste de 27 ans au micro de Fun Radio.

Lost Frequencies mixera aux côtés de Dimitri Vegas & Like Mike, Europa (Martin Solveig et Jax Jones), Lucas & Steve, Showtek et Martin Garrix lors d'une soirée qui s'annonce comme étant mémorable dans la ville de Paris.

Ce concert d'exception sera à suivre sur l'antenne de Fun Radio, nos réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, etc...), mais aussi en vidéo sur funradio.fr et l'application Fun Radio. Rendez-vous dès 20 heures pour vivre l'événement électro de l'année.