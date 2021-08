Lost Frequencies : l'inspirant DJ belge confirmé à Fun Radio Ibiza Experience

Un talent pur. Lost Frequencies est l'un des artistes électro les plus en vogue du moment. Ce jeune artiste belge natif de Bruxelles a commencé la musique très tôt. Jazz ou hip-hop, Felix De Laet fait preuve d'éclectisme et n'hésite pas à fusionner les genres pour créer une musique qui lui ressemble. Il partage ses musiques sur Soundcloud sous le pseudonyme de Lost Frequencies puisque traduit en français, cela signifie "fréquences perdues".



En 2014, il dévoile le titre Are You Withe Me, véritable carton dont le clip vidéo cumule aujourd'hui près de 350 000 millions de vues. Un joli succès certifié disque platine dans son pays qui lui ouvre les portes de la notoriété. Il signe plusieurs remixes importants par la suite et continue d'accroître sa popularité dans l'industrie électro.

Deux ans plus tard, en 2016, le DJ belge dévoile son premier album. Baptisé Less Is More, le projet musical de l'artiste rencontre son public. Les titres Reality et Are You With Me figurent parmi les titres les plus écoutés. Lost Frequencies continue sur sa belle lancée et sort plusieurs autres incontournables les années suivantes, parmi lesquels Crazy et Melody (qu'il partage avec le chanteur James Blunt).

Un an après le succès de cette collaboration, il dévoile en 2019 son deuxième album, Alive an Feeling Fine. On y retrouve de nombreux artistes à ses côtés. Aloe Blacc, Flynn, Love Harder et bien d'autres. En 2020, il revient avec son EP Cup of Beats dont il nous avait très largement parlé dans Le Before. Signé chez Sony courant 2021, Lost Frequencies effectue un retour fracassant avec l'envirant Rise, un titre d'une puissance folle.



Vous l'aurez compris, Lost Frequencies est un artiste à l'univers fort qui ne manquera pas de vous transporter lors de la 5e édition de Fun Radio Ibiza Experience.