Martin Garrix annonce par surprise l'arrivée de son premier album club "Sentio"

Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Le tout premier album de Martin Garrix arrive pour notre plus grand plaisir. Bien qu'annoncé un 1er avril, cela n'a rien d'une blague puisque la star des platines a dévoilé de façon très sérieuse, sur ses réseaux sociaux, l'arrivée d'un disque façonné pour les clubs. Celui-ci arrivera le 29 avril et ressemblera à un EP, proche de Seven qu'il avait dévoilé en 2016.

"Je suis tellement content de cette annonce. Je vais sortir mon premier album de musique de club", a déclaré le DJ en précisant plus loin que plusieurs titres seraient diffusés chaque semaine jusqu'à la sortie du disque. Deux sont déjà disponibles. Follow qu'il partage avec Zedd et Limitless, qu'il partage avec Mesto.

"Je ne peux pas vous décrire quel sentiment incroyable ça fait d’être de retour en tournée et de voir vos réactions face à mes nouveaux morceaux", a-t-il conclu avec engouement.