Martin Garrix évoque ses prochains titres : "De la musique Martin Garrix va arriver"

C'est une interview exclusive que JB et Justine ont dévoilée dans leur émission de 16h à 19h, Le Studio Fun Radio, avec Martin Garrix qui a évoqué son amour pour le public français et son actualité. En attendant le retour des festivals et soirées, pendant les confinements, Martin Garrix a dévoilé plusieurs morceaux très différents de ce qu'il avait l'habitude de produire, comme Love Runs Out avec G-Eazy : "Ce n'est pas un nouveau Martin Garrix. Je me suis juste amusé. Pendant la période de coronavirus, il n’y avait pas de concert donc pour moi, faire de la musique de festival était étrange. Je ne pouvais la jouer nulle part. Donc j’ai essayé d’autres choses comme les morceaux avec Tove Lo et G-Eazy, mais maintenant que les festivals reprennent, il y a beaucoup de folie. De la musique « Martin Garrix » arrive. Je viens juste de sortir un morceau club avec Tinie Tempah et Julian Jordan, il est très agressif, ce n’est pas du tout un morceau pour la radio ! J’ai plein de musiques, je dois choisir lesquelles je vais terminer et sortir en premier."

Les venues de Martin Garrix en France sont rares. L'artiste s'est, d'ailleurs, souvenu de son premier Fun Radio Ibiza Experience en 2016 : "Vous m'avez manqué, ça me fait tellement de bien d'être de retour ici. J'ai fait beaucoup de livestreams, mais c'est très loin d'être la même chose, je ne pouvais pas ressentir votre dynamisme. Merci pour le soutien."

Jeudi 21 octobre, Martin Garrix a clôturé Fun Radio Ibiza Experience avec ces mots : "Le show a été incroyable. Merci beaucoup Fun Radio, c'était trop bon de revoir tout le monde en vrai. Merci pour cette nuit spéciale. Je vous aime et vivement la prochaine fois !"

Si vous ne voulez pas manquer la sixième édition de Fun Radio Ibiza Experience, la billetterie vient d'ouvrir avec des tarifs préférentiels sur funradioibizaexperience.fr.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !