VIDÉO - Martin Garrix et Zedd dévoilent "Follow", un titre taillé pour les festivals

Le coup d'envoi des soirées et des festivals est donné avec l'arrivée du printemps et de ce morceau entre deux des plus grands DJs du monde, Martin Garrix et Zedd. Follow fait la part belle aux sons emblématiques des deux artistes tout en laissant la place à Emily Warren, une chanteuse américaine qui a déjà travaillé avec les Chainsmokers sur Side Effects.

Martin Garrix et Zedd avaient le projet de faire un titre ensemble depuis neuf ans. Très proches durant les deux dernières années, le track a finalement pu être créé et est accompagné d'un clip. La semaine passée, Garrix s'est produit au festival Lollapalooza au Chili. Durant son mix, le DJ avait dévoilé Follow devant plus de 200 000 festivaliers et en lançant un Facetime à Zedd pour lui montrer l'ambiance pendant la diffusion du titre.

Martin Garrix mixera cet été à Tomorrowland en compagnie d'autres DJs de renom comme Tiësto, Major Lazer, Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, R3HAB ou encore Armin van Buuren. L'événement se tiendra sur les trois derniers week-ends de juillet avec Fun Radio.

