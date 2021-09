Mort de Jean-Paul Belmondo : comment l'acteur a inspiré le nom de scène de Bob Sinclar

Bob Sinclar présente son nouveau morceau "We Could Be Dancing" sur Fun Radio

Un monstre sacré du cinéma s'en est allé. Jean-Paul Belmondo, considéré comme l'un des meilleurs acteurs de sa génération est décédé à l'âge de 88 ans a annoncé l'AFP, ce lundi 6 septembre. Un immense comédien à la filmographie faramineuse faite de rôles marquants, souvent considérés comme intemporels.

En témoigne le long-métrage Le Magnifique, sorti en 1973 et dans lequel celui qu'on appelle "Bébel" s'est glissé dans la peau d'un personnage iconique, celui de Bob Saint-Clar. Un homme fictif très atypique qui a inspiré grandement l'un des piliers de la French touch, Christophe Le Friant, plus connu sous le nom de Bob Sinclar.

"Moi, j'étais fan du film de Belmondo, Le Magnifique. Et je cherchais un nom disco, je cherchais même un nom un petit peu ringard. Et je ne pensais même pas que le projet musical allait marcher.(...) Et donc j'invente ce personnage de Bob Sinclar, que j'imagine avec des moustaches, un peu à la Ceronne [le compositeur français, ndlr]. C'est un personnage entre Jean-Paul Belmondo dans le film Le Magnifique qui joue le rôle d'un écrivain un peu raté et qui vit à travers son personnage Bob Saint-Clar. Il vit dans un petit quartier de Paris, dans un petit studio et il écrit ses bouquins en rêvant de voyager. (...) Et je me suis dit, le parallèle qu'il peut y avoir entre moi, jeune Christophe Le Friant, dans sa chambre d'ado, qui rêve aussi de voyager et de jouer partout dans le monde", nous avait-il confié lors de la saison 2 du podcast All Stars.

À écouter 2/4. Bob Sinclar : les secrets qui entourent son nom de scène et son premier gros succès 13:11