MTV Video Music Awards 2022 : Bad Bunny, sacré artiste de l'année, livre une performance sulfureuse

Rien n'arrête le phénomène latino du moment. Bad Bunny est une véritable star qui enchaîne les succès et accumule les distinctions. Le chanteur portoricain a été élu artiste de l'année lors de la dernière cérémonie des MTV Video Music Awards. Une récompense qui n'est pas si étonnante que cela puisque l'artiste de 28 ans était le chanteur le plus écouté de la planète en 2020 et 2021.

Son 4e album "Un Verano Sin Ti", paru en mai 2022, est un véritable succès. Le disque est devenu le plus écouté de la planète 24 heures seulement après sa sortie. En une seule journée, les 23 titres de l'album ont été appréciés par 183,2 millions de personnes. Jamais un artiste n'avait dépassé ce total depuis Drake et ses 176 millions. Son projet musical est actuellement le plus écouté sur Spotify.

Une jolie fierté pour ce jeune artiste qui a toujours souhaité mettre en lumière sa culture. "J'ai toujours pensé que je pouvais être l'une des plus grandes stars de la planète sans changer de culture, ni de langue (...) Je suis Benito Antonio Martinez de Porto Rico pour le monde entier", a-t-il lâché sur scène lors d'une prestation sulfureuse pendant laquelle il a embrassé ses danseuses et danseurs.