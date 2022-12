Dua Lipa : la chanteuse aurait retrouvé l'amour dans les bras d'un célèbre chanteur

Une nouvelle idylle ? Alors qu'on lui prêtait une relation avec l'animateur Trevor Noah, la chanteuse Dua Lipa aurait finalement succombé au charme du rappeur américain Jack Harlow, rapporte le média Page Six. Selon les informations dévoilées, l'artiste, qui vient tout juste d'obtenir la citoyenneté albanaise, verrait de façon régulière le jeune homme de 24 ans. Et pour cause, ce dernier a d'ailleurs consacré dans son dernier album une chanson à la superstar en la baptisant Dua Lipa. Une initiative qui a visiblement séduit l'interprète de Physical.

Jack Harlow a pris soin de contacter Dua Lipa via FaceTime afin d'obtenir son approbation. "Il semble qu'après avoir rencontré la charmante star du rap en personne au Variety Hitmakers Brunch à Los Angeles en novembre, elle soit devenue très amoureuse du charmant rappeur", explique Page Six. Une source proche du média raconte que les deux seraient en "communication constante", ajoutant que le rappeur est "sous le charme de la chanteuse et qu'il souhaite poursuivre ce début de romance entamé, car il a toujours été fan d'elle".

Jack Harlow et Dua Lipa lors d'un dîner à Los Angeles en décembre 2022 Crédit : KEVIN WINTER

Plus encore, le rappeur aurait même effectué le déplacement à New York, début décembre, dans le but de la voir chanter sur scène lors de son concert au Z100 Jingle Ball. Le lendemain, ils ont été aperçus en train d’arriver séparément dans un même restaurant. Pour l'heure, aucun des deux n'a communiqué sur cela. Il faut dire que Dua Lipa s'est toujours montrée discrète sur sa vie privée. De 2019 à 2021, elle avait fréquenté Anwar Hadid, le frère de Gigi et Bella Hadid. Depuis peu, certaines rumeurs lui prêtaient une relation avec l'animateur et humoriste Trevor Noah qui avait participé à son podcast At Your Service.