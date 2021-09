Ofenbach à propos de "Hurricane" : "On voulait une voix de diva, un peu comme Sia"

Un titre de plus pour ce duo qu'on n'arrête plus. Les Ofenbach, composés des deux amis, Dorian Lauduique et César de Rummel, complices depuis leur enfance, ont présenté leur nouveau single sur Fun Radio. Baptisé Hurricane, le morceau s'inscrit dans la droite lignée de ce que propose le duo français depuis ces derniers mois, à ceci près qu'on y retrouve la sublime voix de la chanteuse Ella Henderson - ancienne candidate de l'émission X Factor en Angleterre - qui colle parfaitement à l'univers des deux artistes parisiens.

"Au début [de la création du titre, ndlr], il y avait une voix témoin, une voix d'homme. Et on essayait de chercher une chanteuse. On a regardé un peu partout, et on a trouvé Ella Henderson qui correspondait plutôt bien. On lui a demandé de faire une démo et c'était incroyable dès le premier enregistrement. On voulait une voix de diva, un peu comme Sia, qui prenne tout l'espace", a expliqué le duo français au micro de Fun Radio.

Un titre que les Ofenbach joueront probablement sur scène très prochainement. Peut-être à Tomorrowland Winter 2022, festival où ils seront présents. Hurricane est à découvrir dès aujourd'hui sur l'antenne de Fun Radio.