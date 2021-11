La planète attend le premier album de Rihanna depuis 2016. Un nouvel indice laisse de l'espoir. En effet, l'artiste vient de déposer deux nouvelles chansons auprès de la BMI, un des organismes gérant les droits d'auteur pour les auteurs, compositeurs et producteurs de musique aux États-Unis. On connaît même le nom des titres : Mama Told Me et Rage. Ses deux chansons ont été écrites par Rihanna avec plusieurs producteurs à ses côtés.

Bien entendu, aucune date de sortie n'a été dévoilée. "On espère les écouter avant 2050" peut-on lire ironiquement sur les réseaux sociaux de la part des fans de Rihanna. Déjà en mai 2021, un track intitulé Danger a été déposé par Riri avec David Guetta auprès de la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique en France), qui était une reprise du tube de Snap!, Rhythm Is a Dancer. Près de six mois plus tard, aucune autre information n'a fuité.

En attendant, Ed Sheeran a été dithyrambique au sujet de la Barbadienne en direct sur une radio new-yorkaise : "Elle est toujours la référence. Elle a tellement de goût pour les chansons. On ne peut pas dire quel est son style, ce sont juste de bonnes chansons. Alors quand on entre en studio pour créer un titre, on se demande toujours ce qu'elle ferait. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours envie de travailler et d'écrire."

Pour l'anecdote, Shape Of You, le plus gros succès d'Ed Sheeran avait initialement été écrit pour Rihanna, mais l'Anglais l'avait finalement sorti seul. Depuis, les deux stars ont continué de travailler ensemble avec l'objectif de pouvoir dévoiler une collaboration. On espère pouvoir écouter ça un jour !

