publié le 31/03/2021 à 18:43

Depuis sa collaboration avec Nicki Minaj sur le morceau Tusa, paru en novembre 2019, plus rien ne l'arrête. Karol G a su s'imposer, depuis ces douze derniers mois, comme l'une des artistes latino les plus populaires du moment. Une voix exotique parfaitement envoûtante et un goût prononcé pour la sensualité dans ses clips vidéos, l'artiste de 30 ans à tout pour plaire. Extrêmement populaire en Colombie, son pays natal, la chanteuse compte bien connaître le même succès dans le reste du monde. Et son nouvel album, KG0516, sorti le 25 mars, en a tous les atouts.

En seulement quelques jours le CD s'est hissé au rang des projets musicaux les plus écoutés dans le monde sur Spotify (numéro 1 des "meilleurs albums mondiaux" et numéro 5 des "meilleurs albums américains"). Un succès important qu'elle doit en grande partie à sa tracklist, particulièrement exhaustive. Dans son troisième album, on retrouve ainsi Ozuna, J. Balvin, Ludacris, Nicky Jam, Camilo, Nicki Minaj et bien d'autres.

"Je suis ravie de vous présenter cet album. Cela fait déjà un an qu'il est en conception en quelque sorte et j'ai eu le temps pendant ce confinement de m'asseoir pour écrire, de faire ma musique, de voir les photos, les vidéos. Il s'appelle KG0516 car c'est le nom d'un vol. C'est un voyage en avion. J'incite mes fans à monter à bord avec moi pour ce voyage. Et d'un point de vue musical, c'est extraordinaire. Il y a vraiment une grande diversité", a indiqué la chanteuse.

Une collaboration avec Rihanna en vue ?

Si vous posez la question à Karol G de savoir quelle artiste l'impressionne le plus, elle vous répondra Rihanna. Et pour cause, elle voue une admiration sans faille à la chanteuse barbadienne depuis plusieurs années. "C'est une artiste authentique. Et par ailleurs, elle défend très bien tout ce qu'elle souhaite défendre. C'est une femme d'affaires. Tout ce qu'elle entreprend a du succès. Elle a fait des films, elle a également son entreprise de vêtements, de lingeries, de maquillages. Elle a réalisé tout une série de défis. Pour moi, c'est une source d'inspiration".

Une collaboration entre les deux est-elle donc envisageable ? Malheureusement, non. Pas pour le moment. Karol G a en effet tenté d'approcher l'interprète de Diamonds sur Instagram, un peu comme elle l'avait fait avec Nicki Minaj pour le morceau Tusa, mais celle-ci n'a pas daigné lui répondre. On espère qu'elle changera d'avis d'ici l'arrivée de son prochain album, toujours éperdument attendu par ses fans.