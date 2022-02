Rihanna : son album va-t-il enfin sortir en 2022 ?

Ne crions pas victoire, mais c'est une bonne nouvelle. Rihanna, qui a récemment révélé qu'elle et ASAP Rocky attendaient un enfant ensemble, s'apprêterait également à accoucher... d'un album dans les mois à venir. C'est ce qu'a confié une source secrète au quotidien anglais The Sun : "C'est en train d'arriver. Rihanna sortira un album cette année. C'est toujours quelque chose qu'elle avait prévu de faire pour ses fans. Elle a entendu leurs appels pour ses nouveaux morceaux et sait qu'ils attendaient impatiemment. Elle est ravie de leur apporter quelque chose de nouveau."

Cette nouvelle sortie médiatique anonyme vient confirmer les récents propos de Rihanna, qui n'a plus sorti d'album depuis Anti en 2016. "Eh bien, oui … Vous allez toujours obtenir de la musique de moi" a-t-elle confié il y a quelques jours. En décembre, devant des paparazzis lui demandant si une musique allait arriver, Riri avait répondu : "bientôt, bientôt, bientôt".

En septembre, la superstar avait également affirmé ceci : "Vous ne vous attendez pas à ce que vous allez entendre. Ce sera totalement différent. Mettez-le dans votre tête. Tout ce que vous savez sur Rihanna ne sera pas ce que vous écouterez. La musique, c'est comme la mode, tu devrais pouvoir jouer avec. Je veux m'habiller comme je veux et je traite la musique de la même manière." Il faut désormais attendre, encore.

