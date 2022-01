Rihanna : enceinte de son premier enfant, elle s'affiche aux côtés de ASAP Rocky à New York

Rihanna et ASAP Rocky attendent leur premier enfant

Les rumeurs étaient bel et bien fondées. Rihanna est enceinte. La star de la chanson attend son premier enfant avec le rappeur américain A$AP Rocky, artiste qui partage sa vie (officiellement) depuis 2021. Les deux poids lourds de l'industrie musicale viennent de dévoiler, ce lundi 31 janvier, la grossesse de la star de la chanson.

C'est dans les rues de New York que le couple a souhaité mettre en lumière cette annonce. Main dans la main, on aperçoit le jeune couple vivre pleinement son amour aux yeux de tous. Rihanna apparaît avec le ventre arrondi. Souriante et heureuse, l'interprète de Diamonds semble épanouie aux côtés du rappeur qui la décrit comme étant "l'amour de sa vie" dans les colonnes de GQ.

Cette annonce de grossesse aura-t-elle un impact sur la sortie de son prochain album tant attendu par ses fans ? Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été dévoilée, mais on imagine que son nouveau projet arrivera probablement un peu plus tard que prévu.