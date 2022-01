The Weeknd, Rihanna, Stromae... : les 5 albums à ne pas manquer en 2022

Il ne faudra pas attendre très longtemps pour découvrir de nouveaux morceaux en ce début d'année. Dès ce vendredi 7 janvier, The Weeknd dévoilera Dawn FM. Le chanteur canadien a déjà confirmé que des collaborations seront au programme avec Quincy Jones, Lil Wayne ou encore Jim Carey. "Il habite littéralement à deux maisons de la mienne. Il a un télescope, et moi aussi j’ai un télescope. Il m’a demandé où j’habitais, quel étage j’occupais. Je lui ai répondu, du coup, on s’est chacun mis à nos fenêtres avec nos télescopes, et on s’est vus l’un l’autre" a expliqué l'acteur. Reste à savoir si The Weeknd fera aussi fort que son dernier opus, After Hours, avant de démarrer dans les prochains mois une tournée mondiale des stades.

En mars, le 4, Multitude de Stromae sera enfin proposé au public avec treize tracks à l'intérieur. Il s'agit là d'un grand come-back, huit ans après le carton de Racine Carrée, vendu à près de 6 millions d'exemplaires dans le monde. Viendra ensuite le temps, pour Paul Van Haver, de partir en tournée à partir du printemps 2023. Plusieurs dates ont déjà été annoncées, à l'Arkéa Arena de Bordeaux, au Dôme de Marseille, au Galaxie d'Amneville, au Zénith de Nantes, Strasbourg et Toulouse, au stade Pierre Mauroy de Lille, à la Halle Tony Garnier de Lyon, et même à La Défense Arena les 16 et 17 juin 2023.

Côté latino, Camila Cabello a promis Familia, dont on connaît déjà deux extraits (Don't Go Yet et Oh Na Na), mais aucune date de sortie n'a été officialisée, tout comme le Girl From Rio d'Anitta. Enfin, comment ne pas évoquer le cas de Rihanna. Depuis 2016 et Anti, aucun nouveau son n'a été proposé. Elle a récemment promis qu'elle reviendrait "bientôt, bientôt, bientôt".

À écouter Le Studio Fun Radio - L'intégrale du 04 Janvier 25:58

