Set Electro d'Orléans 2022 : Tony Romera, Oliver Heldens... L'affiche du festival

Orléans s'apprête à faire la fête. La nouvelle édition du Set Electro d'Orléans, organisée dans le cadre des Fêtes de Jeanne d’Arc 2022, revient le samedi 7 mai avec l'antenne de Fun Radio.

L'événement prendra place sur le Parvis du théâtre d'Orléans, boulevard Pierre-Ségelle avec un très joli line-up. On retrouvera Oliver Heldens et Tony Romera à l'affiche de cette soirée qui débutera à partir de 23 heures et se terminera à 1h30 sans interruption.

Le concert, entièrement gratuit, proposera un Warm Up qui sera assuré par le gagnant du Orléans DJ Cast, qui aura lieu les 8 et 15 avril. Ce concours vise à choisir celle ou celui qui aura la responsabilité d’ambiancer le public lors de cette folle soirée. Rendez-vous le 7 mai avec Fun Radio pour vivre cette 13e édition.