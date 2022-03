Fireland Festival : Bob Sinclar, Mercer, Hugel, Klingande... Le line-up dévoilé

Un événement à ne rater sous aucun prétexte. La prochaine édition du Fireland Festival arrive à grands pas. Celle-ci prendra place le samedi 20 août à Perpignan avec un line-up séduisant qui ne manquera pas de vous faire danser toute la journée.

Parmi les artistes présents, on retrouve notamment Bob Sinclar, Mercer, Hugel, Klingande, mais aussi Arno Cost & Norman Doray et Kocham. La moitié des bénéfices sera reversée à la fondation Pupilles Orphelins des sapeurs-pompiers de France. Fireland Festival pourrait très probablement devenir l'un des nouveaux rendez-vous de la musique électro dans les Pyrénées-Orientales tant l'événement rassemble. Plus de 4.000 festivaliers avaient répondu présent en 2021.

Lors de la précédente édition, Martin Solveig, Kungs, ou bien encore Joachim Garraud avaient enflammé la scène. Rendez-vous le 20 août avec Fun Radio pour vivre cet événement caritatif.

Le line-up de la 2e édition de Fireland Festival Crédit : Fireland Festival