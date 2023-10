SoMAD : date, lieu, inscriptions... Ce qu'il faut savoir sur cette course à obstacles insolite

La célèbre course à pied fête ses 10 ans et espère bien émerveiller ses participants avec Fun Radio.

Une course atypique dans un endroit bucolique. La SoMAD, course à obstacles créée il y a 10 ans, revient cette année, le samedi 14 octobre, à Torcy (Île de Loisirs de Vaires-Torcy) en s'associant à la Ruée des fadas. Cette course réunit tous les ans de nombreux participants dans une ambiance festive et conviviale.

Ici, il n'est pas question de se challenger avec un chrono, mais plutôt de profiter en famille ou avec ses amis d'une course particulièrement amusante. Pyramide de paille, mur, bac de boue… Au total, la SoMAD vous propose de franchir 30 obstacles sur 8 km.

Vous l'aurez compris, mais il n'est pas nécessaire d'être un sportif aguerri pour profiter de cet événement unique en région parisienne. Le maître-mot : la bonne humeur. Si vous souhaitez vous inscrire, rendez-vous sur le site Internet de la course. Il est à noter que le premier départ se fera vers 9h30, et le dernier départ aux alentours de 14h00.