"GTA 6" : Rockstar Games va-t-il bientôt dévoiler son jeu ?

Il cristallise toutes les attentes. GTA 6, dont on se languit de découvrir les premières images officielles, pourrait être dévoilé incessamment sous peu. En effet, le titre de Rockstar Games suscite depuis quelques jours débat sur les réseaux sociaux. En cause, la divulgation d'images du 5e opus laissant apparaître des indices quant à sa suite, attendu depuis plus de 10 ans.

Le studio de développement américain serait-il en train de teaser son jeu ? C'est en tout cas ce que laisse à penser certaines images de GTA Online, postées par Rockstar Games, sur lesquelles on aperçoit plusieurs signes encourageants mettant, à deux reprises, en avant le chiffre 6 de façon explicite. Une référence directe au jeu le plus attendu du moment sans nul doute qui a enflammé les réseaux sociaux.

Selon notre expert gaming, Julien Tellouck, il se peut que le jeu soit montré au grand public ce mois d'octobre. "Ce serait le jeudi 26 octobre. Est-ce que c'est crédible ? Je pense que oui, car tous les GTA ont été présentés un octobre, un jeudi. GTA 5 a été présenté le 25 octobre 2011. Donc, il y a de grandes chances que le 6e soit annoncé ce mois-ci."

Une fuite inédite

Pour rappel, ce 6e opus avait connu quelques péripéties l'an passé. Et pour cause, un hacker s'était amusé à dévoiler des images du jeu sur Internet. Ce dernier a posté en ligne pas moins de 90 vidéos - que Rockstar tente de faire supprimer un peu partout - sur GTA Forums mettant ainsi en lumière le titre du studio. On pouvait ainsi y découvrir quelques séquences de gameplay avec deux personnages : un féminin et un masculin. D'après les informations du très sérieux journaliste Jason Schreier, tous les éléments massivement dévoilés sont bien réels. Il ne s'agirait absolument pas d'un fake. "C'est l'un des plus gros leaks de toute l'histoire du jeu vidéo et un véritable cauchemar pour Rockstar Games", a-t-il expliqué dans un tweet.

Rockstar Games avait par la suite pris la parole pour exprimer sa frustration quant à cette fuite inédite. Pourtant maître en la discrétion, le géant de l'industrie vidéoludique n'a pas vu venir ces révélations. "Nous avons récemment été touchés par une intrusion dans nos systèmes informatiques venant d'un tiers qui a illégalement téléchargé des informations confidentielles, dont des enregistrements vidéo du prochain Grand Theft Auto. Pour l'heure, nous ne prévoyons pas de conséquences sur nos services de jeu en ligne, ni sur les développements à long-terme de nos projets en cours", avait déclaré l'entreprise, sur un ton rassurant.