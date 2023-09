"EA Sports FC 24" : que vaut le successeur de FIFA ?

Le divorce entre FIFA et EA Sports aura-t-il eu raison de FC 24 ? Le nouvel épisode du jeu de foot de référence fait son retour cette année et embarque avec lui de nombreux changements, à commencer par une nouvelle appellation de sa licence. En effet, il faudra désormais s'y faire, mais le jeu FIFA tel qu'il existait n'est plus. EA Sports, en charge du développement du jeu, a mis un terme à son contrat avec la licence FIFA.



Un changement qui intervient après 30 ans de collaboration entre le géant du jeu vidéo et la fédération internationale de football. Une séparation qui semblait inéluctable tant la tension entre les deux était palpable ces derniers mois. En cause ? Un désaccord sur la renégociation des droits de la licence FIFA pouvant être utilisés par l'éditeur de jeux vidéo EA. Malgré des mois de dialogue, aucun accord n'a été trouvé. Le montant fixé pour l'utilisation du nom de la licence s'élevait à 85 millions d'euros par an. Un montant que souhaitait doubler la fédération internationale de football qui leur aurait permis d'obtenir un milliard de dollars tous les quatre ans de la part d'EA.

Ce lourd changement est-il pour autant impactant pour ce nouvel opus. Réponse dans notre test effectué sur la version PlayStation 5.

FIFA n'est plus, vive EA Sports FC

Le nom change, mais pas le contenu. EA Sports FC prend ses marques cette année et embarque avec lui tout ce qui a fait le succès de la licence FIFA. Il n'est pas question de chambouler les habitudes des gamers. Non, bien au contraire. EA Sports veut, avec cet opus, amorcer une transition, mais en douceur. Les fans de la première heure ne seront pas déboussolés en découvrant ce nouvel épisode. Le menu, désormais situé sur la gauche de l'écran, gagne en clarté et verticalité. Une animation avec des joueurs vient toujours renforcer ce sentiment d'immersion totale dans le jeu.

Côté esthétique, FC 24 fait clairement honneur à ses prédécesseurs. Le jeu est particulièrement beau. Les joueurs sont modélisés à la quasi perfection et ne manqueront pas de vous éblouir devant votre écran de TV en 4K. Les visages des joueurs et joueuses sont facilement identifiables. Maillots qui bougent, sueur bien abondante sur les visages, cheveux qui se déplacent presque individuellement au grès des mouvements des athlètes et pelouse luisante. Le moteur graphique fait toujours son petit effet, notamment au travers des ralentis où le niveau de détail reste saisissant avec les effets de lumière. Au niveau de l'immersion, EA Sports propose un véritable spectacle dans les stades, plus nombreux cette année.

Le moteur Frostbite, encore affiné cette année, fait des merveilles. Tout comme l'HyperMotion Volumetric, cette technologie propre au développeur américain, qui gagne en réalisme. Les mouvements des joueurs sur le terrain sont toujours aussi saisissants. Conduite de balle, gestes techniques, tacles et autres frappes n'ont jamais été aussi agréables à contempler.



Un gameplay affiné

FC 24 mise sur un gameplay encore plus réaliste. Dans cet épisode, il est question de construire afin de mieux percer la défense. Le jeu en profondeur s'avère également plus efficace. Côté sensation de jeu, on sent une certaine lourdeur des athlètes dans la prise en main. Un Mbappé, bien que très performant, ne sera pas aussi rapide que dans la version précédente où une simple accélération permettait à l'attaquant du PSG de laisser sur place les défenseurs. Ici, il faudra se montrer plus intelligent. Il en est de même pour les dribbles.

Ces derniers sont toujours présents, mais un poil plus compliqué à placer. Cette année, une nouveauté vient s'ajouter au système de jeu. Les joueuses et joueurs bénéficient d'un atout particulier lors des matchs. Grâce au Playstyles, chaque sportif peut dégager une capacité spéciale pouvant faire basculer la rencontre avec un geste technique improbable, un tacle limpide, ou bien une frappe puissante.

Un contenu toujours aussi solide

FC 24 ne déroge pas à la règle du contenu ébouriffant proposé par EA depuis maintenant quelque temps. Ultimate Team (qui revoit ses cartes cette année avec un mélange entre joueurs et joueuses), mode arrière (toujours aussi prenant), mode en ligne (tellement addictif), mode VOLTA (particulièrement jouissif). La mis en lumière, encore plus poussée que dans la précédente version, des équipes féminines, brille de mille feux. Le jeu bénéficie d'une bande-son particulièrement envoûtante avec des morceaux enivrants. Meduza, Skrillex, Fred Again, Ninho, The Rolling Stones. Une playlist savoureuse. Vous l'aurez compris, FC 24 est un bon jeu de foot. Pas le meilleur de la licence, mais qui ouvre la voie à une belle amélioration pour les prochains épisodes. De quoi laisser aux joueurs et joueuses la possibilité de s'acclimater à la nouvelle appellation du jeu.







Les plus :

- La réalisation ultra soignée.

- Le gameplay terriblement addictif.

- Les animations particulièrement réalistes.

- Le rayonnement des équipes féminines.

- La bande-son toujours aussi incroyable.

- La durée de vie colossale avec les nombreux modes de jeu.

- Une belle évolution...

- L'ajout appréciable de nouveaux stades.

- Temps de chargement quasi-inexistants.



Les moins :

- ... mais pas la révolution attendue.

- Toujours frustrant par moment

- Certaines licences absentes (AS Roma, etc.)