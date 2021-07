Swedish House Mafia est bel et bien de retour. Après un vrai-faux retour en 2019, le trio de DJ Suédois Swedish House Mafia s'est officiellement reformé et a sorti jeudi 15 juillet, au soir, son premier single depuis neuf ans, annonciateur d'un nouvel album prévu pour la fin de l'année.



Intitulé It Gets Better, le morceau est d'une puissance folle, voire démente qui nous bascule dans un univers plus sombre, bien loin des titres d'antan (comme Don't You Worry Child, Save the World) que Axwell, Sebastian Ingrosso et Steve Angello nous avait offert. "Nous ne savons pas si les gens vont aimer [la nouvelle musique, ndlr] », a confié Sebastian dans les colonnes de Billboard. "Mais nous sommes juste vraiment fiers de ce que nous avons fait.(...) "Nous sommes ensemble. Nous faisons de la musique. On s'amuse."

Un retour particulièrement attendu et qui attise la curiosité du public puisque le clip vidéo, très sombre, dévoilé dans la foulée, cumule déjà près de deux millions de vues sur YouTube. Le prochain album, dont la date de sortie reste encore mystérieuse, doit s'appeler Paradise Again, ont annoncé les trois DJ.