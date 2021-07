Ils se connaissent depuis qu'ils sont jeunes. Jesús Navarro (Vocaliste), Julio Ramírez (Guitare acoustique) et Gilberto "Bibi" Marín (Guitare électrique), membres du groupe Reik, ont évoqué, mardi 13 juillet dans Le Studio Fun Radio, leur musique urbaine au micro de JB et Justine.

"Ça fait une quinzaine d'années que le groupe existe et on a pas mal expérimenté en terme de son et de genre pour arriver à ce que vous pouvez entendre aujourd'hui à la radio", a expliqué le trio sur Fun Radio. Il faut dire que le groupe ne cesse de progresser puisqu'en mars dernier, le collectif a dévoilé un remix de la chanson A Un Paso De La Luna d'Ana Mena et Rocco Hunt qui s'est imposé comme une belle réussite.

"Il y a en effet une version italienne (et espagnole) de ce morceau qui existait déjà. Nous, on est fan de ces deux artistes, Ana Mena et Rocco Hunt. On a été super contents quand on nous a demandé de participer à ce remix. On connaissait déjà la chanson et franchement, on l'aimait beaucoup. C'était trop cool de pouvoir participer et rajouter notre petite touche", a déclaré Reik.

Interrogé par notre animatrice Justine sur une éventuelle collaboration en perspective avec des artistes francophones, les trois amis n'ont pas caché leur admiration pour le duo français Daft Punk, hélas séparé en février 2021. "En ce moment, je suis un peu obsédé par Stromae.(...) Moi, j'aime beaucoup Christine and the Queens. Elle est très créative dans sa musique, dans ses chorégraphies et ses paroles. Tout est très travaillé et je la trouve super cool.(...) Ça aurait été un rêve de bosser avec Daft Punk."