The Chainsmokers en concert à Paris le 16 novembre avec Fun Radio

Le groupe américain, composé d'Andrew Taggart et Alex Pall, revenu cette année 2022 avec panache après une pause musicale de près de deux ans, s'apprête à offrir une prestation unique avec Fun Radio. The Chainsmokers va s'installer au Zénith de Paris La Villette le mercredi 16 novembre.

Une belle occasion pour découvrir l'univers électro rock du duo au plus de 22 millions d'abonnés sur YouTube. Le dernier album des deux amis new-yorkais, baptisé So Far So Good, paru en juin dernier, a été travaillé pendant la pandémie et contient déjà certaines pépites. Si vous souhaitez entendre les morceaux les plus mythiques du groupe, rendez-vous sur le site de Live Nation afin de récupérer vos billets.

The Chainsmokers en concert à Paris avec Fun Radio Crédit :