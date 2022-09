Mosimann en concert à l'Olympia avec Fun Radio

Un concert unique à ne surtout pas manquer. Mosimann, DJ producteur français au talent indéniable - classé parmi les 100 meilleurs DJ de la planète à six reprises - investira l'une des plus belles salles de spectacle à Paris avec Fun Radio. L'artiste de 34 ans jouera en effet le 5 novembre prochain à l'Olympia. Un événement durant lequel on entendra certains de ses meilleurs titres. Véritable showman, Mosimann est connu pour ses scènes survoltées.

Le franco-suisse avait d'ailleurs récemment enflammé la toile avec le duo Mcfly et Carlito en leur composant le morceau I Wanna Dance Latina, joué lors de la première partie de David Guetta à l'Ushuaïa Club situé à Ibiza, l'un des endroits les plus prestigieux pour tous les DJ. Le titre avait d'ailleurs connu un joli succès sur les plateformes d'écoute lors de sa mise en ligne.



Mosimann en concert avec Fun Radio à l'Olympia Crédit : Fun Radio