VIDÉO - The Chainsmokers : ils officialisent leur retour et dévoilent un extrait de leur nouveau son

Cela faisait deux ans que les Chainsmokers avaient mis leur carrière en mode pause, sans sortir aucun son et en supprimant toutes leurs photos sur Instagram. Le duo de DJs américains va faire son grand retour dans les prochains jours. En effet, ils viennent de dévoiler le titre de leur nouvelle chanson, High, et proposent dès à présent de découvrir un extrait de 9 secondes et de le précommander. La date de sortie n'a pas encore été officialisée.

En octobre dernier, les Chainsmokers avaient déjà fait leur come-back sur la scène de l'EDC Las Vegas, en mixant certains de leurs classiques comme Don't Let Me Down ou encore Paris, tout en distillant certains ID, des titres non-dévoilés. L'année 2022 promet d'être bouillante pour eux puisqu'ils ont d'ores et déjà programmé un concert au Zénith de Paris le jeudi 28 avril 2022.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !