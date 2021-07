Tomorrowland - Around The World 2021 : le show en images

La mainstage de Tomorrowland - Around The World 2021

Tomorrowland : Around The World a une nouvelle fois frappé. Les 16 et 17 juillet, la deuxième édition du festival numérique belge était proposée à tous les fans de musique électro. Que vous soyez au Brésil, à Paris ou bien aux États-Unis, l'intégralité du show pouvait être suivie de n'importe où puisque que, comme l'année passée, le festival a été retransmis sur Internet en raison de l'annulation du festival "réel" qui a lieu tous les ans depuis 2005.

Le festival numérique s'est déroulé sur l'île magique de Pāpiliōnem, proposant un décor particulièrement onirique. Avec 35 heures de musique, 955 morceaux différents et 119 identifiants inédits, les festivaliers devant leur écran ont été régalés tout du long. Armin van Buuren, Afrojack, Nicky Romero, Quintino, Charlotte de Witte, Claptone et bien d'autres ont offert des mix uniques à la qualité indéniable.

En 2020, les organisateurs avaient réussi à créer un véritable engouement autour de leur événement. Avec des moyens dignes d'un film hollywoodien (caméras ultra performantes, drones, fonds verts), l'expérience visuelle avait de quoi être impactante. La promesse d'une "expérience musicale en ligne spectaculaire mettant en scène les technologies les plus pointues au monde, avec du design 3D, de la production vidéo et des effets spéciaux" avait été respectée et line-up soigné.